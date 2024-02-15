Сырский не удержит Авдеевку, несмотря на все ресурсы

Сырскому не удаётся удержать Авдеевку, несмотря на все подкрепления

Главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому не удаётся удержать город Авдеевка, несмотря на все ресурсы, которые Вооружённые силы Украины там получили.

Фото: https://t.me/stranaua

Об этом сообщает Telegram-канал "Резидент", ссылаясь на собственные источники из Генштаба.

Обороняя Артёмовск, у него были ограниченные силы, а Валерий Залужный настаивал на выводе украинской армии из города, а сейчас, невзирая на все возможности главкома, ситуация лишь ухудшается, а потери боевиков ВСУ растут, отмечает канал.

Ранее сообщалось, что в Авдеевке украинская армия бросила свои позиции около карьера.