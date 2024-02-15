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Сырский не удержит Авдеевку, несмотря на все ресурсы

Сырскому не удаётся удержать Авдеевку, несмотря на все подкрепления

Силовые структуры

Главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому не удаётся удержать город Авдеевка, несмотря на все ресурсы, которые Вооружённые силы Украины там получили.

Сырскому не удаётся удержать Авдеевку, несмотря на все подкрепления
Фото: https://t.me/stranaua

Об этом сообщает Telegram-канал "Резидент", ссылаясь на собственные источники из Генштаба.

Обороняя Артёмовск, у него были ограниченные силы, а Валерий Залужный настаивал на выводе украинской армии из города, а сейчас, невзирая на все возможности главкома, ситуация лишь ухудшается, а потери боевиков ВСУ растут, отмечает канал.

Ранее сообщалось, что в Авдеевке украинская армия бросила свои позиции около карьера.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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