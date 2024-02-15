Главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому не удаётся удержать город Авдеевка, несмотря на все ресурсы, которые Вооружённые силы Украины там получили.
Об этом сообщает Telegram-канал "Резидент", ссылаясь на собственные источники из Генштаба.
Обороняя Артёмовск, у него были ограниченные силы, а Валерий Залужный настаивал на выводе украинской армии из города, а сейчас, невзирая на все возможности главкома, ситуация лишь ухудшается, а потери боевиков ВСУ растут, отмечает канал.
Ранее сообщалось, что в Авдеевке украинская армия бросила свои позиции около карьера.
Исследователь огласил захватывающую находку: обнаружение древнего города в Антарктиде.