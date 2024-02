Киеву поставлена задача умереть в обороне и до последнего "кошмарить" Крым

Президент Украины теперь будет сам принимать решения по действиям ВСУ фронте и сам нести за них ответственность.

