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Киеву поставлена задача умереть в обороне и до последнего "кошмарить" Крым

Эксперт Дандыкин: Украине поставлена задача умереть в обороне

Силовые структуры

Президент Украины теперь будет сам принимать решения по действиям ВСУ фронте и сам нести за них ответственность.

Эксперт Дандыкин: Украине поставлена задача умереть в обороне
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 Internationa

А вот какими будут его решения — будет определять спецпосланник НАТО в Киеве.

Об этом заявил капитан 1 ранга запаса, военный аналитик Василий Дандыкин.

"Зеленскому некуда уходить, как и Сырскому, и всей команде. Все остальные тоже подбирались так, чтобы бились до последнего украинца. На Западе уже заявили о том, что никаких переговоров о мире не было. Никаких поползновений, никакой самостоятельности, сейчас тупо попытаются в оборону перейти к диверсиям, терактам. Найдут возможность финансировать, чтобы нанести нам максимальный урон. Речь о нашем поражении уже не идёт", — в эфире НТС сообщил отметил обозреватель.

Ждать волнений в ВСУ из-за отставки Залужного не стоит, пока им будут платить и над ними стоят заградотряды нацбатов, они будут сидеть в окопах. В Авдеевке они продержатся некоторое время, но "экстракшен" неизбежен, уверен эксперт. Но за проигрыш уже будет отвечать сам Зеленский.

На Западе никто не думает о расходном материале "население Украины", главное для него — нанесение удара России. Поэтому одним из главных направлений остаётся Крым, подытожил Дандыкин.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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