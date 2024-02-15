Киеву поставлена задача умереть в обороне и до последнего "кошмарить" Крым

Президент Украины теперь будет сам принимать решения по действиям ВСУ фронте и сам нести за них ответственность.
А вот какими будут его решения — будет определять спецпосланник НАТО в Киеве.
Об этом заявил капитан 1 ранга запаса, военный аналитик Василий Дандыкин.
"Зеленскому некуда уходить, как и Сырскому, и всей команде. Все остальные тоже подбирались так, чтобы бились до последнего украинца. На Западе уже заявили о том, что никаких переговоров о мире не было. Никаких поползновений, никакой самостоятельности, сейчас тупо попытаются в оборону перейти к диверсиям, терактам. Найдут возможность финансировать, чтобы нанести нам максимальный урон. Речь о нашем поражении уже не идёт", — в эфире НТС сообщил отметил обозреватель.
Ждать волнений в ВСУ из-за отставки Залужного не стоит, пока им будут платить и над ними стоят заградотряды нацбатов, они будут сидеть в окопах. В Авдеевке они продержатся некоторое время, но "экстракшен" неизбежен, уверен эксперт. Но за проигрыш уже будет отвечать сам Зеленский.
На Западе никто не думает о расходном материале "население Украины", главное для него — нанесение удара России. Поэтому одним из главных направлений остаётся Крым, подытожил Дандыкин.
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