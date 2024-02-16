В Харькове на фоне высоких потерь ВСУ переполнены все медучреждения

Госпитали и гражданские больницы Харькова переполнены из-за высоких потерь ВСУ

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Харькове госпитали и гражданские медицинские учреждения переполнены на фоне огромных потерь армии Украины.

Фото: "Russia Ukraine War - Day 50: Fresh graves and mourning in Ukraine" by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, для хранения трупов уже используются хозпостройки и полуподвалы. Родных умерших в больницах просят забирать тела в течение суток, а умерших не в больницах морги не принимают.

Огромные потери Вооружённые силы Украины сейчас несут под Донецком, в Артемовске и на Запорожском фронте.

Как заявил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский, из-за этого военные ВСУ пытаются вывести свои подразделения с этих участков.