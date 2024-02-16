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Марочко: морги Харькова переполнены телами украинских солдат из-за роста потерь ВСУ
В Харькове на фоне высоких потерь ВСУ переполнены все медучреждения

Госпитали и гражданские больницы Харькова переполнены из-за высоких потерь ВСУ

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Силовые структуры

В Харькове госпитали и гражданские медицинские учреждения переполнены на фоне огромных потерь армии Украины.

Госпитали и гражданские больницы Харькова переполнены из-за высоких потерь ВСУ
Фото: "Russia Ukraine War - Day 50: Fresh graves and mourning in Ukraine" by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, для хранения трупов уже используются хозпостройки и полуподвалы. Родных умерших в больницах просят забирать тела в течение суток, а умерших не в больницах морги не принимают.

Огромные потери Вооружённые силы Украины сейчас несут под Донецком, в Артемовске и на Запорожском фронте.

Как заявил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский, из-за этого военные ВСУ пытаются вывести свои подразделения с этих участков.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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