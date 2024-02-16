В Харькове госпитали и гражданские медицинские учреждения переполнены на фоне огромных потерь армии Украины.
Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, для хранения трупов уже используются хозпостройки и полуподвалы. Родных умерших в больницах просят забирать тела в течение суток, а умерших не в больницах морги не принимают.
Огромные потери Вооружённые силы Украины сейчас несут под Донецком, в Артемовске и на Запорожском фронте.
Как заявил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский, из-за этого военные ВСУ пытаются вывести свои подразделения с этих участков.
Украинские чиновники и элита тайно эвакуируют семьи на запад страны, руководству городов даны указания "собираться". Народ же останется "живым щитом"...