Россияне организовали бизнес на яхте, которую угнали во время отдыха на Карибах

Таможенники Севастополя нашли и задержали украденную на Карибах яхту стоимостью 30 миллионов рублей.
Яхта была похищена группой аферистов из России, взявших ее напрокат на островах Антигуа и Барбуда в 2019 году. После переправки в Россию, один из участников группы зарегистрировал судно под фальшивыми документами. Далее яхта использовалась для аренды на морские прогулки по Черному морю.
Однако, таможенники обнаружили поддельные идентификационные номера на судне, а оформление яхты как иностранного товара не было задекларировано. Неуплаченные таможенные платежи составили свыше 8 миллионов рублей.
Владелец яхты также подтвердил информацию о краже. Местная полиция на островах Антигуа и Барбуда завела уголовное дело, а главарь банды находится в международном розыске.
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