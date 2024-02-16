“Не надо питать иллюзий”: Коротченко заявил, что США создадут гиперзвуковое оружие

Военный аналитик Игорь Коротченко: США создадут гиперзвуковое оружие

Американцы в вопросе разработки гиперзвука пока не преуспели, но нам не нужно питать иллюзий по этому поводу, сообщил специалист в военном деле Игорь Коротченко журналистам РИА Новости. Так он прокомментировал информацию о создании в Соединённых Штатах нового топлива для гиперзвукового оружия.

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Ранее замминистра обороны США Хайди Шу проинформировала, что американскими учёными разработано специальное топливо, которое утроит дальность применения гиперзвука. Она не сообщила, о каких именно вузах идёт речь.

"Можно говорить о том, что решением всех этих задач занимаются не только подрядчики Пентагона, но и вузы в США. Сам подход указывает на то, что американцы настойчиво трудятся — это один из главных военно-технических приоритетов страны", — высказался по этому поводу аналитик.

Многие эксперты уверены, что гиперзвуковые ракеты на самом деле поступят на вооружение. Это действительно страшное оружие, которым обладает Россия. Оно пока является важным фактором для сдерживания агрессии западных стран.