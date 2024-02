“Не надо питать иллюзий”: Коротченко заявил, что США создадут гиперзвуковое оружие

Американцы в вопросе разработки гиперзвука пока не преуспели, но нам не нужно питать иллюзий по этому поводу, сообщил специалист в военном деле Игорь Коротченко журналистам РИА Новости. Так он прокомментировал информацию о создании в Соединённых Штатах нового топлива для гиперзвукового оружия.

Фото: commons.wikimedia.org by Daniel Toschläger is licensed under CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication