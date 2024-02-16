Боевики ВСУ попали в окружение российских военных и были вынуждены бежать

Бойцы украинского "Азова"* попали в полное окружение в Авдеевке

Боевики украинского батальона "Азов" (запрещен в РФ) угодили в окружение российских военных на одном из участков Авдеевки и были вынуждены отойти на более выгодные позиции.

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Замкомандира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, сформированной из "азовцев", рассказал, что российские войска захватили укрепрайон "Зенит" в Авдеевке, взяв в кольцо украинских бойцов. Не сумевшие дать отпор ВСУ были вынуждены отойти на другие позиции.

Российские войска проводят тактическое окружение Авдеевки, планомерно выдавливая украинские войска из города. До окончательного взятия ВСУ в кольцо осталось не более 700 м.