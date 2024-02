В Авдеевке уничтожена 3-я рота 110-й бригады ВСУ, захвачено знамя нацистов

Бригада ВС РФ в Авдеевке полностью уничтожила 3-ю роту 110-й бригады Вооружённых сил Украины, захвачено знамя националистов.

