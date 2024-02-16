Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Байден в заявлении по поводу смерти Навального призвал дать денег Киеву
Токсиколог Кутушов назвал проросший картофель опасным для употребления
Как приготовить стручковую фасоль на сковороде
Почему кошка иногда начинает лизать хозяина
Как очистить серебряные ювелирные изделия быстро и безопасно
Автомойщик раскрыл, как сделать, чтобы не примерзали дворники и уплотнители в машине
Почему каждый год вымерзает виноград: 5 основных причин
Юрист Князев уверен, что Нидерланды не успеют достать Промеса из ОАЭ "чисто физически"
Аналоги элитных ароматов, или Как почувствовать себя в стиле old money
В Авдеевке уничтожена 3-я рота 110-й бригады ВСУ, захвачено знамя нацистов

1-я Славянская бригада в Авдеевки полностью уничтожила роту ВСУ, захвачено знамя

Силовые структуры

Бригада ВС РФ в Авдеевке полностью уничтожила 3-ю роту 110-й бригады Вооружённых сил Украины, захвачено знамя националистов.

1-я Славянская бригада в Авдеевки полностью уничтожила роту ВСУ, захвачено знамя
Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Знамя бандеровцев было захвачено стрелковым батальоном 1-й гвардейской Славянской бригады.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Также подразделение "Шторм" 1-й Славянской захватило опорник "Чебурашка", а 2-й батальон — следующий за ним дачный массив у микрорайона "Химик".

Помимо этого, бойцы российской армии сегодня перерезали дорогу от Ласточкино до коксохимического комбината.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
TopCor: власти и элита Украины тайно эвакуирует семьи и ценности "подо Львов"

Украинские чиновники и элита тайно эвакуируют семьи на запад страны, руководству городов даны указания "собираться". Народ же останется "живым щитом"...

TopCor: началась тайная эвакуация чиновников и элиты Украины
Колокольчик портеншлага отлично подойдёт для украшения клумбы
На вашей клумбе будет настоящее облако из цветов: этот многолетник очарует яркими красками
Блюдо из субпродукта мегаполезное: приготовьте и удивитесь вкусу
Проверенный рецепт жюльена: с куриной грудкой и шампиньонами, под сырной корочкой
"Байден для России лучше Трампа". На Западе недоумевают. Путин шутит? Любовь Степушова Миллион дронов от НАТО. Запад помогает террористам киевского режима Дмитрий Плотников Пить — ребёнку вредить. Немного об истории запретов на алкоголь Сергей Лебедев
С 4 кустов соберёте 12 кг помидоров: этот высокоурожайный сорт помидоров сажают ушлые дачники
В США восхитились боевой мощью новых танков Т-80БВМ ВС РФ
Рассказываем, когда сеять петунию, чтобы она всех радовала своими яркими цветами
Рассказываем, когда сеять петунию, чтобы она всех радовала своими яркими цветами
Последние материалы
Байден в заявлении по поводу смерти Навального призвал дать денег Киеву
Токсиколог Кутушов назвал проросший картофель опасным для употребления
Как приготовить стручковую фасоль на сковороде
Почему кошка иногда начинает лизать хозяина
Как очистить серебряные ювелирные изделия быстро и безопасно
Автомойщик раскрыл, как сделать, чтобы не примерзали дворники и уплотнители в машине
Почему каждый год вымерзает виноград: 5 основных причин
Юрист Князев уверен, что Нидерланды не успеют достать Промеса из ОАЭ "чисто физически"
Аналоги элитных ароматов, или Как почувствовать себя в стиле old money
Учёный Гонейм рассекретил главную тайну пирамид Египта
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников