В Авдеевке уничтожена 3-я рота 110-й бригады ВСУ, захвачено знамя нацистов

1-я Славянская бригада в Авдеевки полностью уничтожила роту ВСУ, захвачено знамя

Бригада ВС РФ в Авдеевке полностью уничтожила 3-ю роту 110-й бригады Вооружённых сил Украины, захвачено знамя националистов.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Знамя бандеровцев было захвачено стрелковым батальоном 1-й гвардейской Славянской бригады.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Также подразделение "Шторм" 1-й Славянской захватило опорник "Чебурашка", а 2-й батальон — следующий за ним дачный массив у микрорайона "Химик".

Помимо этого, бойцы российской армии сегодня перерезали дорогу от Ласточкино до коксохимического комбината.