Бригада ВС РФ в Авдеевке полностью уничтожила 3-ю роту 110-й бригады Вооружённых сил Украины, захвачено знамя националистов.
Знамя бандеровцев было захвачено стрелковым батальоном 1-й гвардейской Славянской бригады.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Также подразделение "Шторм" 1-й Славянской захватило опорник "Чебурашка", а 2-й батальон — следующий за ним дачный массив у микрорайона "Химик".
Помимо этого, бойцы российской армии сегодня перерезали дорогу от Ласточкино до коксохимического комбината.
Украинские чиновники и элита тайно эвакуируют семьи на запад страны, руководству городов даны указания "собираться". Народ же останется "живым щитом"...