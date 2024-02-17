В Авдеевке ВС РФ взяли в кольцо подразделение польских и канадских наёмников

В Авдеевке штурмовики ВС РФ взяли в кольцо большую группу польских и канадских наёмников

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Авдеевке в районе Химик штурмовые отряды российской армии взяли в кольцо большую группу польских и канадских наёмников.

Фото: mon.gov.pl by Ministerstwo Obrony Narodowej is licensed under Important notice

Они отступили туда с железнодорожного вокзала, сообщает Telegram-канал Condottiero.

"Завязали их боем. Сегодня будут интересные видео", — отмечает портал.

Ранее командующий группировкой ВСУ "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что "ВСУ уже вышли с позиций". Также сообщается, что "несколько украинских солдат попали в плен". Однако по информации пленных уже перевалило за сотню

Между тем, в городе всё ещё продолжают оказывать сопротивление разрозненные группы врага, по штурмовым отрядам ВС РФ постоянно работают беспилотники и артиллерия.