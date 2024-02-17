Главком Сырский заявил, что все части ВСУ "выведены" из Авдеевки

Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что все части "выведены" из Авдеевки

Главнокомандующий украинской армией Александр Сырский заявил о выводе подразделений ВСУ из Авдеевки.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Константин Морозов (Konstantin Morozov) is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Он объяснил отход "необходимостью сберечь жизни украинских солдат и отойти на более выгодные рубежи обороны".

Однако все формирования киевского режима уже не успеют выйти при таком натиске российской армии. Сейчас в городе находятся крупные группы боевиков, без связи продолжающих сопротивляться.

За ночь по данным вышло порядка 1 тысячи военных противника. Движение через Ласточкино, Степовое и Бердычи. Выходят единичными группами, а также колоннами под ударами российской артиллерии.

Основная группировка 3-й штурмовой бригады ВСУ пыталась организованно покинуть коксохимический комбинат, но была рассеяна артиллеристами РФ и вернулась на завод.