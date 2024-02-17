Главнокомандующий украинской армией Александр Сырский заявил о выводе подразделений ВСУ из Авдеевки.
Он объяснил отход "необходимостью сберечь жизни украинских солдат и отойти на более выгодные рубежи обороны".
Однако все формирования киевского режима уже не успеют выйти при таком натиске российской армии. Сейчас в городе находятся крупные группы боевиков, без связи продолжающих сопротивляться.
За ночь по данным вышло порядка 1 тысячи военных противника. Движение через Ласточкино, Степовое и Бердычи. Выходят единичными группами, а также колоннами под ударами российской артиллерии.
Основная группировка 3-й штурмовой бригады ВСУ пыталась организованно покинуть коксохимический комбинат, но была рассеяна артиллеристами РФ и вернулась на завод.
Чтобы фикус Бенджамина не терял листья, прислушайтесь к этим рекоменлациям.