Авдеевку сдали боевики "Азова"*, отказавшись выполнять приказ

Фронт Авдеевки обрушили боевики "Азова"*, испугавшись выполнять приказ

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинская пресса сообщают, что в Авдеевке обрушение фронта было вызвано отказом боевиков 3-й штурмовиков ВСУ (бывшего "Азова"*) выполнить приказ по защите опорных пунктов украинских войск.

Фото: https://t.me/c/1751490435/4595

Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.

"Привыкшие воевать с мирным населением Донбасса террористы "Азова"* испугались лезть в пекло сражений и выполнять приказы командования ВСУ. Свою трусость они мотивировали "критической ситуацией", — отмечает ведущий Первого канала.

Боевики как крысы, опять забрались в подвалы — в этот раз авдеевского Коксохима. Получив "трёпку" от российской армии, националисты теперь вынуждены отсиживаться в катакомбах завода, подытожил журналист.

* - решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 признан террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.