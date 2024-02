Захарова не согласилась с Зеленским по поводу причин отвода ВСУ из Авдеевки

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале прокомментировала заявление Владимира Зеленского о причинах отхода ВСУ из Авдеевки, передаёт "Лента.ру". Ранее глава киевского режима аргументировал отвод войск из города желанием "сберечь жизни людей".

Фото: wikimedia.org by Совет Федерации is licensed under CC BY 4.0.