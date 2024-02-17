Захарова не согласилась с Зеленским по поводу причин отвода ВСУ из Авдеевки

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале прокомментировала заявление Владимира Зеленского о причинах отхода ВСУ из Авдеевки, передаёт "Лента.ру". Ранее глава киевского режима аргументировал отвод войск из города желанием "сберечь жизни людей".
"ЗеПрезидент с бандой способны "воевать" лишь за большие деньги, которые текут прямо в их карманы, и только против мирного населения. Всё прочее для них значения не имеет", — высказалась дипломат.
Наши войска полностью освободили Авдеевку. Сырский решил вывести войска из этого населённого пункта. Украинский диктатор сказал, что уйти из города было грамотным решением, так как Киев, по его словам, столкнулся с искусственно созданным дефицитом вооружения, что дало возможность ВС РФ адаптироваться на фронте.
До этого командующий группировкой "Таврия" Александр Тарнавский проинформировал, что украинские подразделения уже вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции.
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