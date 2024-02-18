Вооружённые силы Великобритании сталкиваются с большим оттоком своих кадров.
По информации издания UК Defence Journal, с 2010 года ВС Соединённого Королевства не достигали целевых показателей по набору новобранцев ни разу.
В Министерстве обороны Британии сообщили, что за 2023 год армию покинуло на 5,8 тысяч солдат больше, чем поступило.
"Проблема характерна для всех европейских стран, включая Францию, Италию и Испанию. Не думаю, что найдется хоть одна, в которой подобного нет", — сказал профессор политологии Уорикского университета Винченцо Бове в интервью Euronews.
По всей вероятности, либеральные режимы воспитали "достойных" защитников отчизны, комментирует Telegram-канал политолога Руслана Осташко.
В ходе Мюнхенской конференции по безопасности, которая собрала политиков и лидеров со всего мира, выступила Юлия Навальная, не имеющая отношения к политики.