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В Европе молодёжь идти воевать не собирается

Европейская молодёжь не собирается идти воевать за родину

Силовые структуры

Вооружённые силы Великобритании сталкиваются с большим оттоком своих кадров.

Европейская молодёжь не собирается идти воевать за родину
Фото: flickr.com by Saeima is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

По информации издания UК Defence Journal, с 2010 года ВС Соединённого Королевства не достигали целевых показателей по набору новобранцев ни разу.

В Министерстве обороны Британии сообщили, что за 2023 год армию покинуло на 5,8 тысяч солдат больше, чем поступило.

"Проблема характерна для всех европейских стран, включая Францию, Италию и Испанию. Не думаю, что найдется хоть одна, в которой подобного нет", — сказал профессор политологии Уорикского университета Винченцо Бове в интервью Euronews.

По всей вероятности, либеральные режимы воспитали "достойных" защитников отчизны, комментирует Telegram-канал политолога Руслана Осташко.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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