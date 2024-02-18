"Валите оттуда быстрее". Бежавший в РФ боец ВСУ обвинил власти в уничтожении собственного населения и призвал украинцев дезертировать из армии

Бежавший в Россию боевик ВСУ призвал сослуживцев дезертировать из украинской армии

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Бежавший в Россию боевик ВСУ призвал сослуживцев спасаться бегством из украинской армии, потому что их ждет "нулевой результат".

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО is licensed under Creative CommonsAttribution 4.0 International license

Андрей Камынин служил артиллеристом в 23-й отдельной мехбригаде ВСУ, принимавшей участие в боях на Запорожском фронте. Боевик принял решение бежать в Россию. Находясь на допросе, он обратился к другим украинским военным с призывом "бросать все и валить" из украинской армии, потому что воевать бесполезно.

Камынин назвал военные действия на Украине уничтожением собственного населения со стороны преступной киевской власти. Военный рассказал, что в рядах ВСУ отсутствует мотивация и часты случаи дезертирства.

Ранее The Times назвала взятие Авдеевки одним из крупнейших успехов Российской армии за время спецоперации на Украине.