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Бежавший в Россию боевик ВСУ призвал сослуживцев дезертировать из украинской армии

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Силовые структуры » Военные новости

Бежавший в Россию боевик ВСУ призвал сослуживцев спасаться бегством из украинской армии, потому что их ждет "нулевой результат".

Бежавший в Россию боевик ВСУ призвал сослуживцев дезертировать из украинской армии
Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО is licensed under Creative CommonsAttribution 4.0 International license

Андрей Камынин служил артиллеристом в 23-й отдельной мехбригаде ВСУ, принимавшей участие в боях на Запорожском фронте. Боевик принял решение бежать в Россию. Находясь на допросе, он обратился к другим украинским военным с призывом "бросать все и валить" из украинской армии, потому что воевать бесполезно.

Камынин назвал военные действия на Украине уничтожением собственного населения со стороны преступной киевской власти. Военный рассказал, что в рядах ВСУ отсутствует мотивация и часты случаи дезертирства. 

Ранее The Times назвала взятие Авдеевки одним из крупнейших успехов Российской армии за время спецоперации на Украине.  

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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