Бежавший в Россию боевик ВСУ призвал сослуживцев спасаться бегством из украинской армии, потому что их ждет "нулевой результат".
Андрей Камынин служил артиллеристом в 23-й отдельной мехбригаде ВСУ, принимавшей участие в боях на Запорожском фронте. Боевик принял решение бежать в Россию. Находясь на допросе, он обратился к другим украинским военным с призывом "бросать все и валить" из украинской армии, потому что воевать бесполезно.
Камынин назвал военные действия на Украине уничтожением собственного населения со стороны преступной киевской власти. Военный рассказал, что в рядах ВСУ отсутствует мотивация и часты случаи дезертирства.
Ранее The Times назвала взятие Авдеевки одним из крупнейших успехов Российской армии за время спецоперации на Украине.
В ходе Мюнхенской конференции по безопасности, которая собрала политиков и лидеров со всего мира, выступила Юлия Навальная, не имеющая отношения к политики.