Киев перебросил под Авдеевку американские зенитно-ракетные системы Patriot

ВСУ перебросили под Авдеевку системы ПВО, в том числе американские Patriot

Киевский режим перебросил под Авдеевку системы противовоздушные комплексы, в том числе американские зенитно-ракетные системы Patriot.

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Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

"По нашим данным, вооруженные формирования Украины стянули под Авдеевку системы ПВО. Среди образцов как советские зенитно-ракетные комплексы, так и несколько расчётов американских Patriot", — отметил он.

По его словам, украинская армия продолжает в спешном порядке формировать линию обороны, после того как спешно отступила от Авдеевки на несколько километров.

Сам город находится в 13 километрах к северу от Донецка. Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу ранее проинформировал главу РФ Владимира Путина о переходе Авдеевки под полный контроль Вооружённых сил России.