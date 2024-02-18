Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как включить в свой рацион тыкву
Президент ФЛГР Вяльбе считает, что Большунова сможет обыграть только супергерой
Особенности выращивания тимьяна
Автоэксперты предупреждают: как избежать коррозии на кузове автомобиля
Венгерские ученые обнаружили способность бульдогов располагать к себе людей
Блинкен опасается русского ядерного оружия в космосе
Нейростарение: что это значит, кто в зоне риска и как замедлить
Уголовка за ипомею
Врачи заявили, что искусственные подсластители могут быть альтернативой сахару
Киев перебросил под Авдеевку американские зенитно-ракетные системы Patriot

ВСУ перебросили под Авдеевку системы ПВО, в том числе американские Patriot

Силовые структуры

Киевский режим перебросил под Авдеевку системы противовоздушные комплексы, в том числе американские зенитно-ракетные системы Patriot.

ВСУ перебросили под Авдеевку системы ПВО, в том числе американские Patriot
Фото: wikimedia.org by Boevaya mashina is licensed under CC BY-SA 3.0

Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

"По нашим данным, вооруженные формирования Украины стянули под Авдеевку системы ПВО. Среди образцов как советские зенитно-ракетные комплексы, так и несколько расчётов американских Patriot", — отметил он.

По его словам, украинская армия продолжает в спешном порядке формировать линию обороны, после того как спешно отступила от Авдеевки на несколько километров.

Сам город находится в 13 километрах к северу от Донецка. Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу ранее проинформировал главу РФ Владимира Путина о переходе Авдеевки под полный контроль Вооружённых сил России.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский отреагировал на выступление Юлии Навальной на Мюнхенской конференции

В ходе Мюнхенской конференции по безопасности, которая собрала политиков и лидеров со всего мира, выступила Юлия Навальная, не имеющая отношения к политики.

Дмитрий Полянский прокомментировал выступление Юлии Навальной в Мюнхене
Учёные предложили использовать недра Сибири для хранения углекислого газа
Закачка миллиарда тонн выбросов в недра Западной Сибири даст дополнительные доходы бюджету
Актриса Мерьем Узерли рассказала, как похудела после съемок сериала "Великолепный век"
Какие автомобили с пробегом не нужно покупать: названы 5 признаков
Авдеевка освобождена, российская армия перешла в мощное наступление на Запорожье Дмитрий Плотников "Байден для России лучше Трампа". На Западе недоумевают. Путин шутит? Любовь Степушова Пить — ребёнку вредить. Немного об истории запретов на алкоголь Сергей Лебедев
В рецепте божественного шоколадного торта используются всего два ингредиента — и его не нужно выпекать
На что нужно обратить внимание при повышенном расходе топлива: названы 3 датчика
Оптимальная частота замены масла: секреты, которые не раскрывает инструкция
Оптимальная частота замены масла: секреты, которые не раскрывает инструкция
Последние материалы
Венгерские ученые обнаружили способность бульдогов располагать к себе людей
Блинкен опасается русского ядерного оружия в космосе
США заставят Германию начать ядерную войну с РФ
Нейростарение: что это значит, кто в зоне риска и как замедлить
Уголовка за ипомею
Врачи заявили, что искусственные подсластители могут быть альтернативой сахару
Полезные свойства брусники
Сервисы подписки на автомобили названы главной "угрозой" каршерингу: что это за "фрукт"
Председатель ЕП Боррель: Ситуация на поле боя на Украине будет решена в три месяца
Ученые из Германии обнаружили, что пик удовлетворенности жизнью приходится на 9-летний возраст
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников