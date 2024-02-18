Киевский режим перебросил под Авдеевку системы противовоздушные комплексы, в том числе американские зенитно-ракетные системы Patriot.
Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
"По нашим данным, вооруженные формирования Украины стянули под Авдеевку системы ПВО. Среди образцов как советские зенитно-ракетные комплексы, так и несколько расчётов американских Patriot", — отметил он.
По его словам, украинская армия продолжает в спешном порядке формировать линию обороны, после того как спешно отступила от Авдеевки на несколько километров.
Сам город находится в 13 километрах к северу от Донецка. Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу ранее проинформировал главу РФ Владимира Путина о переходе Авдеевки под полный контроль Вооружённых сил России.
В ходе Мюнхенской конференции по безопасности, которая собрала политиков и лидеров со всего мира, выступила Юлия Навальная, не имеющая отношения к политики.