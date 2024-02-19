Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Коксохим в Авдеевке полностью под контролем российской армии
В Пензе планируется запустить специальную карту, предназначенную для туристов
Бузова: проект «Это нормально» продюсеры придумали за одну ночь
Сигналы недовольства кошки: признаки, на которые нужно обратить внимание
10-минутная бьюти-рутина Наоми Кэмпбелл: матирующий тонер, мезороллер и смесь для сияния кожи
Правильно снимаем укрытия роз после зимы
Эксперт Кадаков: повышенный расход масла в двигателе — проблема, на которую стоит обратить внимание
Эндокринолог Тананакина: как избежать развития саркопении
Япония и Украина заявили о важности санкций против России и мер по предотвращению их обхода
Спасаясь бегством, ВСУ побросало подбитую технику на поле боя под Авдеевкой

Минобороны РФ показало брошенную под Авдеевкой технику ВСУ

Силовые структуры » Военные новости

Как уже сообщалось ранее, Авдеевка полностью перешла под контроль российской армии. Спасаясь бегством, украинские боевики оставили на поле боя подбитую технику.

Минобороны РФ показало брошенную под Авдеевкой технику ВСУ
Фото: TG НМ ДНР

В понедельник утром Минобороны РФ показало на видео, как это выглядит.

"Публикуем новые кадры брошенной военной техники ВСУ в пригородах Авдеевки после бесконтрольного бегства ВСУ", — говорится в подписи к ролику.

Как объяснили ранее в российском военном ведомстве, приказ главнокомандующего ВСУ оставить Авдеевку был отдан лишь спустя сутки после начала бегства боевиков с позиций.

Авдеевка — город в ДНР, за который на протяжении долгого времени шли напряжённые бои. 17 февраля он был полностью освобождён российскими войсками. В зарубежных СМИ эту победу уже назвали крупнейшим изменением в ходе СВО с мая 2023 года.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Какие растения нельзя сажать рядом с огурцами

Огурцы - это одни из самых популярных овощей, которые выращивают в своих садах и огородах. Они богаты витаминами и минералами, а также имеют приятный вкус и аромат. Однако, при выращивании огурцов необходимо учитывать не только их собственные потребности, но и соседство с другими растениями.

Огурцы не любят эти растения
Правила соседства для роз: избегайте ошибок при высадке соседних растений
Розы просто не терпят соседства с этими растениями, и вы никогда не получите прекрасного цветения цариц сада
Зачем опытные огородники на дно горшков для рассады сыплют порошок из мандариновой кожуры
Откройте для себя волшебство вкуса: легкий рецепт салата с свеклой и черносливом
Авдеевка освобождена, российская армия перешла в мощное наступление на Запорожье Дмитрий Плотников "Байден для России лучше Трампа". На Западе недоумевают. Путин шутит? Любовь Степушова Пить — ребёнку вредить. Немного об истории запретов на алкоголь Сергей Лебедев
Какое вооружение стало главным у ВС России? Отвечает военный эксперт Подопригора
Илон Маск прокомментировал взятие Авдеевки ВС РФ
Сводка с фронта: Авдеевка взята, идут зачистки, мощное наступление ВС РФ на Работино
Сводка с фронта: Авдеевка взята, идут зачистки, мощное наступление ВС РФ на Работино
Последние материалы
Бузова: проект «Это нормально» продюсеры придумали за одну ночь
Сигналы недовольства кошки: признаки, на которые нужно обратить внимание
10-минутная бьюти-рутина Наоми Кэмпбелл: матирующий тонер, мезороллер и смесь для сияния кожи
Правильно снимаем укрытия роз после зимы
Эксперт Кадаков: повышенный расход масла в двигателе — проблема, на которую стоит обратить внимание
Эндокринолог Тананакина: как избежать развития саркопении
Япония и Украина заявили о важности санкций против России и мер по предотвращению их обхода
Бьюти-привычки, которые просто соблюдать каждому
Биолог Созыкин рассказал, что растворимый кофе не бодрит и вызывает язву
Эксперт Ревин: ошибка при парковке с АКПП, которую часто допускают водители
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников