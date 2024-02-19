Спасаясь бегством, ВСУ побросало подбитую технику на поле боя под Авдеевкой

Минобороны РФ показало брошенную под Авдеевкой технику ВСУ

Как уже сообщалось ранее, Авдеевка полностью перешла под контроль российской армии. Спасаясь бегством, украинские боевики оставили на поле боя подбитую технику.

Фото: TG НМ ДНР

В понедельник утром Минобороны РФ показало на видео, как это выглядит.

"Публикуем новые кадры брошенной военной техники ВСУ в пригородах Авдеевки после бесконтрольного бегства ВСУ", — говорится в подписи к ролику.

Как объяснили ранее в российском военном ведомстве, приказ главнокомандующего ВСУ оставить Авдеевку был отдан лишь спустя сутки после начала бегства боевиков с позиций.

Авдеевка — город в ДНР, за который на протяжении долгого времени шли напряжённые бои. 17 февраля он был полностью освобождён российскими войсками. В зарубежных СМИ эту победу уже назвали крупнейшим изменением в ходе СВО с мая 2023 года.