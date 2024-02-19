В Авдеевке груды бронетехники ВСУ после их бесконтрольного бегства

Пригород Авдеевки усеян грудами бронетехники после бесконтрольного бегства ВСУ

В пригородах Авдеевки сейчас буквально груды украинской бронетехники после бесконтрольного бегства Вооружённых сил Украины.

Фото: Телеграм Юрий Котенок

Под постоянным огнём российской группировки "Отважные" только немногим разрозненным боевым формированиям ВСУ удалось покинуть город, бросив при этом военную технику и всё вооружение.

Напомним, 17 февраля российская армия полностью освободила Авдеевку, а сегодня, 18 февраля, Минобороны РФ заявило о полном контроле на Коксохимическим заводом.

ВС РФ продолжают наступать на этом направлении.