В пригородах Авдеевки сейчас буквально груды украинской бронетехники после бесконтрольного бегства Вооружённых сил Украины.
Под постоянным огнём российской группировки "Отважные" только немногим разрозненным боевым формированиям ВСУ удалось покинуть город, бросив при этом военную технику и всё вооружение.
Напомним, 17 февраля российская армия полностью освободила Авдеевку, а сегодня, 18 февраля, Минобороны РФ заявило о полном контроле на Коксохимическим заводом.
ВС РФ продолжают наступать на этом направлении.
Огурцы - это одни из самых популярных овощей, которые выращивают в своих садах и огородах. Они богаты витаминами и минералами, а также имеют приятный вкус и аромат. Однако, при выращивании огурцов необходимо учитывать не только их собственные потребности, но и соседство с другими растениями.