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На Украине заявили, что сдача Авдеевки — это, оказывается, успех

В Киеве заявили, что сдача Авдеевки — это успешная операция ВСУ

Силовые структуры

Сдача украинской армией города Авдеевка — это, оказывается, успех.

В Киеве заявили, что сдача Авдеевки — это успешная операция ВСУ
Фото: www.flickr.com by Министерство обороны Украины is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.

Об этом заявил один из ведущих украинских военных обозревателей.

"Военная операция прошла успешно. Нет окружения, самое главное, наших подразделений, линия фронта выровнялась. Поэтому скажу так: настроение у военных ну такое… нормальное, они понимают, что это была необходимость", — в эфире заявил эксперт в погонах ВСУ.

Поверит ли в такой "успех" народ на Украине? Ведь ещё недавно украинцам внушали, что значение Авдеевки для Незалежной очень важно, поскольку это мощный укрепрайон и важный логистический узел ВСУ, пишет "ЦАрьград".

"Мы не против, чтобы Вооружённые силы Украины провели ещё несколько успешных военных операций. К примеру, по сдаче Херсона, Одессы и Киева", — подытожил телеканал.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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