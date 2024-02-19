Сдача украинской армией города Авдеевка — это, оказывается, успех.
Об этом заявил один из ведущих украинских военных обозревателей.
"Военная операция прошла успешно. Нет окружения, самое главное, наших подразделений, линия фронта выровнялась. Поэтому скажу так: настроение у военных ну такое… нормальное, они понимают, что это была необходимость", — в эфире заявил эксперт в погонах ВСУ.
Поверит ли в такой "успех" народ на Украине? Ведь ещё недавно украинцам внушали, что значение Авдеевки для Незалежной очень важно, поскольку это мощный укрепрайон и важный логистический узел ВСУ, пишет "ЦАрьград".
"Мы не против, чтобы Вооружённые силы Украины провели ещё несколько успешных военных операций. К примеру, по сдаче Херсона, Одессы и Киева", — подытожил телеканал.
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