3-я штурмовая бригада ВСУ показала, что не стоит погибать из-за просчётов главкома

Обновленный Генштаб ВСУ не способен планировать серьёзные операции даже в обороне

Российские войска полностью контролируют территорию освобождённой Авдеевки.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

3-я штурмовая бригада Вооружённых сил Украины продемонстрировала всем в мире, что не стоит погибать из-за просчётов главкома ВСУ Александра Сырского.

Тем более, что он не послушал своего предшественника Валерия Залужного и не вывел подразделения из города в начале февраля, а пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому удержать Авдеевку.

Об этом сообщает Telegram-канал "Резидент".

"Теперь стало очевидно, что обновлённый украинский Генштаб не способен планировать серьёзные операции даже в обороне, не говоря о контрнаступлении", — пишет украинский портал.

Разгромное поражение главкома Сырского в мясорубке Авдеевки станет для всего мира наглядным примером несостоятельности нового главнокомандующего ВСУ, который поставил политическую цель выше военной.