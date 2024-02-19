Российские войска полностью контролируют территорию освобождённой Авдеевки.
3-я штурмовая бригада Вооружённых сил Украины продемонстрировала всем в мире, что не стоит погибать из-за просчётов главкома ВСУ Александра Сырского.
Тем более, что он не послушал своего предшественника Валерия Залужного и не вывел подразделения из города в начале февраля, а пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому удержать Авдеевку.
Об этом сообщает Telegram-канал "Резидент".
"Теперь стало очевидно, что обновлённый украинский Генштаб не способен планировать серьёзные операции даже в обороне, не говоря о контрнаступлении", — пишет украинский портал.
Разгромное поражение главкома Сырского в мясорубке Авдеевки станет для всего мира наглядным примером несостоятельности нового главнокомандующего ВСУ, который поставил политическую цель выше военной.
Огурцы - это одни из самых популярных овощей, которые выращивают в своих садах и огородах. Они богаты витаминами и минералами, а также имеют приятный вкус и аромат. Однако, при выращивании огурцов необходимо учитывать не только их собственные потребности, но и соседство с другими растениями.