Завербованный СБУ россиянин прикинулся инвалидом и попытался взорвать политического деятеля в Запорожской области

Россиянин-агент СБУ под видом инвалида пытался взорвать политика в Запорожье

1:19 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры ФСБ

Российский гражданин, которого завербовали украинские спецслужбы, попытался убить политика в Запорожской области. Об этом сегодня сообщили в ФСБ России.

Фото: www.vitalykuzmin.net by Vitaly V. Kuzmin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ведомство показало кадры, на которых агент СБУ совершает попытку преступления. Мужчина тщательно замаскировался под инвалида. Хромая и опираясь на трость, он "упал" возле одного из автомобилей и, предположительно, подложил бомбу под транспортное средство.

После этого на кадрах видно, как злоумышленник возвращается в некий частный дом. Там его попытались задержать сотрудники ФСБ, но, как утверждают в спецслужбе, мужчина оказал сопротивление и был убит.

На месте происшествия обнаружили пистолет и стрелянные гильзы. Имя подозреваемого — Виталий Дятленко, имя его несостоявшейся жертвы не раскрывается. Утверждается, что преступление готовилось в преддверии выборов в России.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В ходе поимки преступника никто из силовиков и мирных граждан не пострадал.

В начале февраля ФСБ сообщала, что за 2023 год прирост должников составил более 41%. Это одна из самых распространённых причин запрета на выезд. Подробнее об этом "Правда.ру" сообщала в своём материале.