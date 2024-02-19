Российский гражданин, которого завербовали украинские спецслужбы, попытался убить политика в Запорожской области. Об этом сегодня сообщили в ФСБ России.
Ведомство показало кадры, на которых агент СБУ совершает попытку преступления. Мужчина тщательно замаскировался под инвалида. Хромая и опираясь на трость, он "упал" возле одного из автомобилей и, предположительно, подложил бомбу под транспортное средство.
После этого на кадрах видно, как злоумышленник возвращается в некий частный дом. Там его попытались задержать сотрудники ФСБ, но, как утверждают в спецслужбе, мужчина оказал сопротивление и был убит.
На месте происшествия обнаружили пистолет и стрелянные гильзы. Имя подозреваемого — Виталий Дятленко, имя его несостоявшейся жертвы не раскрывается. Утверждается, что преступление готовилось в преддверии выборов в России.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В ходе поимки преступника никто из силовиков и мирных граждан не пострадал.
В начале февраля ФСБ сообщала, что за 2023 год прирост должников составил более 41%. Это одна из самых распространённых причин запрета на выезд. Подробнее об этом "Правда.ру" сообщала в своём материале.
Огурцы - это одни из самых популярных овощей, которые выращивают в своих садах и огородах. Они богаты витаминами и минералами, а также имеют приятный вкус и аромат. Однако, при выращивании огурцов необходимо учитывать не только их собственные потребности, но и соседство с другими растениями.