Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Глава ДНР доложил о большом количестве пленных после взятия Авдеевки
В турецком городе Кемер отменили концерт "Би-2"
Во Львове украинские партизаны сожгли завод по производству дронов
Глава ДНР рассказал о многочисленных преступлениях ВСУ в Авдеевке
Врачи заявили, что плесень в квартире вызывает астму, пневмонию и кровотечение
Сырский приказал перебросить резерв с Киевщины под Авдеевку, чтобы не дать рухнуть фронту
Власти Ростовской области объяснили громкие звуки в небе
В Подмосковье предотвращён теракт
Эксперт Жарихин об альтернативе НАТО в Европе: это просто страшилка
Завербованный СБУ россиянин прикинулся инвалидом и попытался взорвать политического деятеля в Запорожской области

Россиянин-агент СБУ под видом инвалида пытался взорвать политика в Запорожье

1:19
Силовые структуры » ФСБ

Российский гражданин, которого завербовали украинские спецслужбы, попытался убить политика в Запорожской области. Об этом сегодня сообщили в ФСБ России.

Россиянин-агент СБУ под видом инвалида пытался взорвать политика в Запорожье
Фото: www.vitalykuzmin.net by Vitaly V. Kuzmin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ведомство показало кадры, на которых агент СБУ совершает попытку преступления. Мужчина тщательно замаскировался под инвалида. Хромая и опираясь на трость, он "упал" возле одного из автомобилей и, предположительно, подложил бомбу под транспортное средство.

После этого на кадрах видно, как злоумышленник возвращается в некий частный дом. Там его попытались задержать сотрудники ФСБ, но, как утверждают в спецслужбе, мужчина оказал сопротивление и был убит.

На месте происшествия обнаружили пистолет и стрелянные гильзы. Имя подозреваемого — Виталий Дятленко, имя его несостоявшейся жертвы не раскрывается. Утверждается, что преступление готовилось в преддверии выборов в России.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В ходе поимки преступника никто из силовиков и мирных граждан не пострадал.

В начале февраля ФСБ сообщала, что за 2023 год прирост должников составил более 41%. Это одна из самых распространённых причин запрета на выезд. Подробнее об этом "Правда.ру" сообщала в своём материале.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Александр Михайлов
Александр Михайлов — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Какие растения нельзя сажать рядом с огурцами

Огурцы - это одни из самых популярных овощей, которые выращивают в своих садах и огородах. Они богаты витаминами и минералами, а также имеют приятный вкус и аромат. Однако, при выращивании огурцов необходимо учитывать не только их собственные потребности, но и соседство с другими растениями.

Огурцы не любят эти растения
Правила соседства для роз: избегайте ошибок при высадке соседних растений
Розы просто не терпят соседства с этими растениями, и вы никогда не получите прекрасного цветения цариц сада
Зачем опытные огородники на дно горшков для рассады сыплют порошок из мандариновой кожуры
Откройте для себя волшебство вкуса: легкий рецепт салата со свеклой и черносливом
Либеральная оппозиция оказалась не в состоянии выбрать, кто для неё Навальный* Олег Володин В Авдеевке взят полностью Коксохим, мощные атаки на Запорожском направлении Дмитрий Плотников "Байден для России лучше Трампа". На Западе недоумевают. Путин шутит? Любовь Степушова
Счастью нет предела: назван возраст, когда человек наиболее удовлетворен своей жизнью
Какое вооружение стало главным у ВС России? Отвечает военный эксперт Подопригора
Включите в свой рацион полезную тыкву: эти пять способов съесть её помогут
Включите в свой рацион полезную тыкву: эти пять способов съесть её помогут
Последние материалы
Глава ДНР рассказал о многочисленных преступлениях ВСУ в Авдеевке
Врачи заявили, что плесень в квартире вызывает астму, пневмонию и кровотечение
Сырский приказал перебросить резерв с Киевщины под Авдеевку, чтобы не дать рухнуть фронту
Власти Ростовской области объяснили громкие звуки в небе
В Подмосковье предотвращён теракт
Эксперт Жарихин об альтернативе НАТО в Европе: это просто страшилка
Можно ли красить волосы во время беременности
Глава ДНР Пушилин призвал отодвигать ВСУ дальше
В Севастополе объявляли режим воздушной тревоги
Правила использования поворотников на круговом перекрестке: советы ГИБДД
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников