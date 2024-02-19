"Остервенело относились к мирному населению". Пушилин рассказал, что ВСУ совершали многочисленные преступления в Авдеевке

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия-24" заявил, что ВСУ совершали в Авдеевке многочисленные преступления против мирного населения.
Политик сообщил, что о преступлениях украинских военных известно из рассказов жителей населенного пункта, которые сейчас находятся в пунктах временного размещения. Пушилин отметил, что в последние недели перед взятием Авдеевки российскими войсками противник относился к мирному населению "очень остервенело".
Глава ДНР заверил, что все доказательства преступлений ВСУ документируются и в дальнейшем помогут в установлении виновных лиц.
Авдеевка полностью перешла под контроль российских войск 17 февраля. Ожесточенные бои за город, превращенный украинской армией в мощнейший укрепрайон, шли с 2022 года. Сдача Авдеевки запустила целую волну отступлений различных подразделений ВСУ.
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