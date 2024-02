"Интересный нюанс": в Авдеевке найдены тела боевиков с шевронами США и Польши

Тела погибших боевиков, на форме которых нашиты шевроны США и Польши, найдены в освобождённой Авдеевке, пишет ТАСС со ссылкой на советника главы Донецкой Народной Республики Игоря Кимаковского.

Фото: defenseimagery.mil by Spc. Brandon Bolick is licensed under Public domain