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"Интересный нюанс": в Авдеевке найдены тела боевиков с шевронами США и Польши

Тела боевиков с шевронами США и Польши обнаружены в Авдеевке

Силовые структуры » Военные новости

Тела погибших боевиков, на форме которых нашиты шевроны США и Польши, найдены в освобождённой Авдеевке, пишет ТАСС со ссылкой на советника главы Донецкой Народной Республики Игоря Кимаковского.

Тела боевиков с шевронами США и Польши обнаружены в Авдеевке
Фото: defenseimagery.mil by Spc. Brandon Bolick is licensed under Public domain

По словам Кимаковскского, в ходе зачистки Авдеевки после взятия города под контроль российскими войсками было обнаружено немало "интересных нюансов".

"Речь идёт о брошенных вооружёнными формированиями Украины телах, на форме которых красуются американские и польские шевроны", — рассказал советник главы ДНР.

Ранее президент Эстонии Алар Карис в своей статье для Politico признал, что США и их союзники ведут на Украине гибридную войну против России. Политик призвал коллективный Запад "сплотиться" в борьбе против РФ и ежегодно выделять 0,25% ВВП Украине для "победы". По данным Генштаба Вооружённых сил РФ, военнослужащие стран НАТО неофициально под видом наёмников принимают участие в боевых действиях на украинской территории, в том числе - в составе расчётов систем ПВО и ракетных систем залпового огня. 

Авдеевка — город в агломерации Донецка, с территории которого регулярно велись обстрелы столицы ДНР. В течение 10 лет он находился под контролем Украины, превратившей населённый пункт в укреплённый оборонительный узел. 17 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил о том, что Авдеевка в результате успешной наступательной операции перешла под полный контроль российских Вооружённых сил. Активные действия армии России по дальнейшему освобождению территории Донецкой Народной Республики продолжаются.

Автор Виталий Рыжков
Виталий Рыжков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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