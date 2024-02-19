Тела погибших боевиков, на форме которых нашиты шевроны США и Польши, найдены в освобождённой Авдеевке, пишет ТАСС со ссылкой на советника главы Донецкой Народной Республики Игоря Кимаковского.
По словам Кимаковскского, в ходе зачистки Авдеевки после взятия города под контроль российскими войсками было обнаружено немало "интересных нюансов".
"Речь идёт о брошенных вооружёнными формированиями Украины телах, на форме которых красуются американские и польские шевроны", — рассказал советник главы ДНР.
Ранее президент Эстонии Алар Карис в своей статье для Politico признал, что США и их союзники ведут на Украине гибридную войну против России. Политик призвал коллективный Запад "сплотиться" в борьбе против РФ и ежегодно выделять 0,25% ВВП Украине для "победы". По данным Генштаба Вооружённых сил РФ, военнослужащие стран НАТО неофициально под видом наёмников принимают участие в боевых действиях на украинской территории, в том числе - в составе расчётов систем ПВО и ракетных систем залпового огня.
Авдеевка — город в агломерации Донецка, с территории которого регулярно велись обстрелы столицы ДНР. В течение 10 лет он находился под контролем Украины, превратившей населённый пункт в укреплённый оборонительный узел. 17 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил о том, что Авдеевка в результате успешной наступательной операции перешла под полный контроль российских Вооружённых сил. Активные действия армии России по дальнейшему освобождению территории Донецкой Народной Республики продолжаются.
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