Российские бойцы прорвали оборону боевиков ВСУ и вошли в Победу

На Донецком направлении подразделения Южного военного округа армии России под Марьинкой продолжая наступать, проломили оборону ВСУ и вошли в важный посёлок Победа.

Фото: flickr.com by The U.S. Army is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic