На Донецком направлении подразделения Южного военного округа армии России под Марьинкой продолжая наступать, проломили оборону ВСУ и вошли в важный посёлок Победа.
Далее армия России продвинулась вперёд и начала штурмовать Новомихайловку. Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
При поддержке танков 255-го полка штурмовые отряды выбили националистов из части домов в населённом пункте.
В Новомихайловке морские пехотинцы 155-й бригады продолжили наступление, заняв новые территории.
"Идут бои в восточной и юго-восточной частях. Российские войска давят вдоль улицы Тимирязева в западном направлении", — сообщают укроСМИ.
Огурцы - это одни из самых популярных овощей, которые выращивают в своих садах и огородах. Они богаты витаминами и минералами, а также имеют приятный вкус и аромат. Однако, при выращивании огурцов необходимо учитывать не только их собственные потребности, но и соседство с другими растениями.