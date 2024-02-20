Эффективность 95 процентов: что известно о новой российской ракете Х-69

Аналитик Даманцев рассказал о новейшей ракете армии России — Х-69

Киев сильно обеспокоился появлению в зоне спецоперации новой российской малозаметной ракете Х-69.

Фото: flot2017.com

Новая ракета самая эффективная в плане преодоления эшелонированных позиционных районов украинских систем ПВО. Причем эффективность составляет до 95 процентов, сообщает военный эксперт Евгений Даманцев.

На сегодня операторы барражирующих над Румынией дронов не могут увидеть Х-69, применяемые по военной инфраструктуре на Днепропетровском и Запорожском направлениях.

Х-69 оснащаются одними из самых перспективных и помехозащищённых систем наведения, также на них минимизировано воздействие от наземных средств РЭБ.

Турбореактивный двухконтурный мотор обладает невысокой инфракрасной сигнатурой, поэтому ракета является сложной целью для оптико-электронных модулей ПВО стран НАТО, цитирует "Военное дело" эксперта.