Эффективность 95 процентов: что известно о новой российской ракете Х-69

Киев сильно обеспокоился появлению в зоне спецоперации новой российской малозаметной ракете Х-69.
Новая ракета самая эффективная в плане преодоления эшелонированных позиционных районов украинских систем ПВО. Причем эффективность составляет до 95 процентов, сообщает военный эксперт Евгений Даманцев.
На сегодня операторы барражирующих над Румынией дронов не могут увидеть Х-69, применяемые по военной инфраструктуре на Днепропетровском и Запорожском направлениях.
Х-69 оснащаются одними из самых перспективных и помехозащищённых систем наведения, также на них минимизировано воздействие от наземных средств РЭБ.
Турбореактивный двухконтурный мотор обладает невысокой инфракрасной сигнатурой, поэтому ракета является сложной целью для оптико-электронных модулей ПВО стран НАТО, цитирует "Военное дело" эксперта.
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