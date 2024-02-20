Следующее "хуже" условие переговоров Путин объявил: левобережная Украина и Причерноморье

Следующее условие по переговорам Путин объявил: левобережная Украина и Причерноморье

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На данный момент ВС РФ на полях сражений диктуют будущие мирные переговоры.

Фото: static.kremlin.ru by Официальный сайт Президента РФ is licensed under public domain

Об этом заявил политолог Александр Казаков.

Авдеевская операция подтвердила наступление перелома. Это как Сталинград, который был не в 1945-м году, но после него все поняли исход войны, отметил эксперт.

Много кто у киевской власти противится мирным переговорам. И понятно, что каждое следующее предложение в переговорах (если предыдущее не принято), будет только хуже.

В своём в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону российский лидер назвал следующий шаг. А следующее "хуже" Владимир Путин объявил предельно ясно — это будет левобережная Украина и Причерноморье, подытожил обозреватель.