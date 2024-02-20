На данный момент ВС РФ на полях сражений диктуют будущие мирные переговоры.
Об этом заявил политолог Александр Казаков.
Авдеевская операция подтвердила наступление перелома. Это как Сталинград, который был не в 1945-м году, но после него все поняли исход войны, отметил эксперт.
Много кто у киевской власти противится мирным переговорам. И понятно, что каждое следующее предложение в переговорах (если предыдущее не принято), будет только хуже.
В своём в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону российский лидер назвал следующий шаг. А следующее "хуже" Владимир Путин объявил предельно ясно — это будет левобережная Украина и Причерноморье, подытожил обозреватель.
Косметологи рекомендуют начинать уход за кожей вокруг глаз с самого раннего возраста, но моя история с этими средствами началась лишь в 20 лет.