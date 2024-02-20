Уникальные кадры посадки подбитого Су-25 российским пилотом

В Интернете появилось видео, как российский пилот смог посадить подбитый самолёт Су-25.
При возвращении с боевого задания украинский комплекс противовоздушной обороны (ПВО) подбил штурмовик ВКС РФ.
Несмотря на отказ гидравлической системы, электрооборудования и инструкцию катапультироваться, лётчик боевой авиации посадил самолёт без шасси.
Ранее сообщалось, что освобождением Авдеевки российские подразделения оттачивают верную победную тактику.
Косметологи рекомендуют начинать уход за кожей вокруг глаз с самого раннего возраста, но моя история с этими средствами началась лишь в 20 лет.