Боец российской армии пожал руку пленному украинскому солдату, чтобы тот не боялся за свою жизнь.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Бойцы Вооружённых сил России захватили окопы всушников и взяли пленных, после чего успокоили, что с украинцами ничего плохого уже не произойдёт.
Канал предоставляет видео, где русский военный протягивает пленному руку, видя, что тот на грани нервного срыва.
Косметологи рекомендуют начинать уход за кожей вокруг глаз с самого раннего возраста, но моя история с этими средствами началась лишь в 20 лет.