На кадрах российский солдат жмёт руку пленному украинцу, чтобы тот не боялся

Русский солдат пожал руку пленному украинцу, чтобы тот не боялся

Боец российской армии пожал руку пленному украинскому солдату, чтобы тот не боялся за свою жизнь.

Фото: tsargrad.tv

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Бойцы Вооружённых сил России захватили окопы всушников и взяли пленных, после чего успокоили, что с украинцами ничего плохого уже не произойдёт.

Канал предоставляет видео, где русский военный протягивает пленному руку, видя, что тот на грани нервного срыва.