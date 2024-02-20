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Фото: whitehouse.gov by Lawrence Jackson (Executive Office of the President of the United States) is licensed under Public domain

Теперь Пентагон тратит на это свои фонды за счёт сворачивания программ.

С октября 2023 года армия потратила более 430 млн долларов на разные операции, включая обучение ВСУ, переброску войск США в Европу и транспортировку техники, пишет CNN.

Поддержка Белым домом ВСУ прекратилась не потому, что у США закончились деньги и оружие, а в силу того, что Украина стала заложником внутриполитической борьбы. Но техника и боеприпасы есть, а значит, обход ограничений — вопрос политической воли, отмечает обозреватель Влад Шлепченко.

"Возможно, число 155-мм снарядов может быть меньшим, чем в 2022–2023 гг., когда Пентагон безоглядно выгребал весь выделенный лимит. Зато Киеву начнут передавать более высокотехнологичное оружие", — цитирует "Царьград" эксперта.

Речь идёт о поставке ракет с большой дальностью.

2024 год не будет лёгким, и обществу нельзя поддаваться головокружению от последних военных успехов ВС РФ, подытожил аналитик.

 

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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