Украине без возобновления помощи США придётся решать, какие города она может удержать

Пентагон: Киеву без помощи США придётся решать, какие города он в состоянии удержать

В США заявили, что без возобновления их помощи Украине придётся решать, какие города она в состоянии удерживать.

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Об этом, в частности, сообщили в Пентагоне.

"Если помощь США не будет возобновлена, Украине придётся принимать трудные решения о том, какие города она может себе позволить удержать. Это будет иметь серьёзные последствия для хода войны", — отметило военное ведомство 20 февраля.

Заявление Пентагона прозвучало на фоне растущих опасений по поводу того, что США могут сократить свою помощь Украине.

Некоторые американские законодатели выразили обеспокоенность тем, что Украина не использует помощь США эффективно. Другие же утверждают, что США должны продолжать поддерживать Украину, чтобы не допустить победы России.