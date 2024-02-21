Сбор трупов по Авдеевке и инженерная расчистка продолжаются

Из 1 тысячи пленных ВСУ в Авдеевке — солдаты, офицеры, наёмники, женщины-медики

0:36 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Освобождённая Авдеевка продолжает пополнять обменник военнопленными солдатами Вооружённых сил Украины.

Фото: "Встреча подразделений ВС РФ и ЛНР в Новоайдаре 006" by Unknown authorUnknown author is licensed under CC BY 4.0.

Об этом сообщает Telegram-канал Condottiero.

На утро сегодня, 21 февраля, более 1 тысячи человек из числа солдат и офицеров армии Украины, наёмники, женщины-медики и гражданские лица.

Сбор трупов всушников по городу и инженерная расчистка продолжаются. Расчистка от украинских мин также идёт полным ходом. За сутки обезврежено более 300 штук различных мин и боеприпасов, отмечает портал.