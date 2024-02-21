Освобождённая Авдеевка продолжает пополнять обменник военнопленными солдатами Вооружённых сил Украины.
Об этом сообщает Telegram-канал Condottiero.
На утро сегодня, 21 февраля, более 1 тысячи человек из числа солдат и офицеров армии Украины, наёмники, женщины-медики и гражданские лица.
Сбор трупов всушников по городу и инженерная расчистка продолжаются. Расчистка от украинских мин также идёт полным ходом. За сутки обезврежено более 300 штук различных мин и боеприпасов, отмечает портал.
Летом 2024 года Россия столкнется с "жарой тысячелетия" - это последствия Эль-Ниньо. Неистовая жара ударит по столице, мегаполисам, Кавказу и курортам юга РФ.