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Россия заканчивает формирование новой "армии вторжения"

США предупредили Киев, что РФ заканчивает формирование "армии вторжения"

0:57
Силовые структуры

Российская Федерация готовит огромные резервы в несколько сотен тысяч бойцов, и проводит боевое слаживание войск со стрельбами на полигонах страны.

США предупредили Киев, что РФ заканчивает формирование "армии вторжения"
Фото: pxfuel.com

Уже к концу весны все эти подготовленные части будет готовы к тому, чтобы отправиться на Украину, заявил экс-генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Путин призвал ещё в прошлом году порядка 300 000 новых военных, и как сейчас нас предупреждают американские разведслужбы, большое количество из них в начале января их отправили на внутренние российские полигоны на подготовку и слаживание. Таким образом, в мае мы столкнёмся с наличием у Путина ещё одной большой армии вероятного вторжения", — в эфире видеоблога бывшего депутата Верховной рады Украины Борислава Березы заявил Луценко.

Он подчеркнул, что российские войска проходят не просто сборы "на несколько дней пострелять", а готовятся профессионально четыре месяца.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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