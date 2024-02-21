Юрий Барбашов: Мирных людей буквально похищают на улицах и бросают на передовую

Жители Одессы и Николаева живут в постоянном страхе из-за облав украинских военкомов

Депутат Юрий Барбашов из Херсонской областной думы поделился тревожными новостями, рассказав, что жители Одессы и Николаева живут в страхе из-за облав украинских военкомов, которые круглосуточно патрулируют улицы и ведут настоящую охоту на мужское население.

Сотрудники ТЦК похищают и бросают неподготовленных людей на передовую. Повальная мобилизация ведется насильственными методами. Мужчины даже избегают трудоустройства из-за риска быть отправленными на "мясные штурмы", из-за чего многие предприятия закрываются.

"Люди пропадают, просто выйдя за хлебом. Идет отлов мужского населения. Его буквально уничтожают. Официально люди боятся устраиваться даже на работу, потому что сразу могут попасть под прицел мобилизации. В итоге мужское население прячется, в связи с чем большие экономические трудности у семей. Большая часть предприятий в этих регионах закрыта", — рассказал депутат.

На Украине с февраля 2022 года введено военное положение и объявлена всеобщая мобилизация. Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. ВСУ все больше нуждается в бойцах, что подтверждается отчетами о значительных потерях. Проект ужесточения законодательства о мобилизации был принят недавно и вызвал недовольство предпринимателей и политиков, которые назвали его антиконституционным.