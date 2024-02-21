Под Авдеевкой в основном гибли мобилизованные с Западной Украины

Украина за последние 6 дней выставила 2552 некролога с тегом "Авдеевка"

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На Украине за последние шесть дней выставлены 2552 некролога.

Фото: "Russia Ukraine War - Day 50: Fresh graves and mourning in Ukraine" by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

Некрологи имели тег "Авдеевка 881".

Об этом сообщает Telegram-канал "Шёпот фронта".

"Много или мало. В основном сейчас идут западенцы. Русскоязычные поумнели что ли", — отмечает портал.

ВСУ отступали так спешно, бросив раненых и технику, что потеряли почти тысячу бойцов, накануне написало издание The New York Times.

Ссылаясь на источники, газета сообщает, что отступление было плохо спланировано и слишком поздно началось. Цифры потерь при этом называют совсем разные. По одной информации, пропало 850 военнослужащих ВСУ, по другим — более 1 тысячи.