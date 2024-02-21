На Украине за последние шесть дней выставлены 2552 некролога.
Некрологи имели тег "Авдеевка 881".
Об этом сообщает Telegram-канал "Шёпот фронта".
"Много или мало. В основном сейчас идут западенцы. Русскоязычные поумнели что ли", — отмечает портал.
ВСУ отступали так спешно, бросив раненых и технику, что потеряли почти тысячу бойцов, накануне написало издание The New York Times.
Ссылаясь на источники, газета сообщает, что отступление было плохо спланировано и слишком поздно началось. Цифры потерь при этом называют совсем разные. По одной информации, пропало 850 военнослужащих ВСУ, по другим — более 1 тысячи.
"Числятся пропавшими без вести. По-видимому, попали в плен. Это — катастрофическая потеря", — подытожило американское СМИ.
Летом 2024 года Россия столкнется с "жарой тысячелетия" - это последствия Эль-Ниньо. Неистовая жара ударит по столице, мегаполисам, Кавказу и курортам юга РФ.