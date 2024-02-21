Путин заявил, что благодаря мужеству и героизму военных, российская армия одерживает успехи на самых сложных участках фронта

Российские военные смогли переломить ситуацию в свою пользу на самых сложных участках фронта. Об этом сегодня заявил президент РФ Владимир Путин в ходе награждения служащих ВКС России.
Как отметил российский лидер, добиться успехов на фронте армия России смогла, в том числе, благодаря мужеству и героизму солдат и офицеров Воздушно-космических сил, проявленных во время спецоперации на Украине.
Путин добавил, что российские военные лётчики совершили тысячи вылетов, и показали высочайшее мастерство, выполняя боевые задачи. Завершая свою речь, главнокомандующий поздравил военных с приближающимся Днём защитника Отечества, который страна будет отмечать уже в пятницу.
В пресс-службе Кремля также сообщили, что в ходе мероприятия российский лидер передал в храм Вознесения Господня за Серпуховскими воротами, который считается главным храмом ВКС, икону "Спас Нерукотворный".
Накануне Владимир Путин заявил, что Москва не останавливала диалог с Западом по поводу стратегической стабильности и перемирию на Украине. При этом глава государства отказался идти на односторонние уступки. Подробнее об этом читайте в материале "Правды.ру".
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