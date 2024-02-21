Штурмовые подразделения Вооружённых сил России на утро сегодня, 21 февраля, на Краснолиманском фронте сделали мощный рывок.
Об этом сообщает Telegram-канал Condottiero.
За ночь продвижение в стороны населённого пункта Тёрны составило 500 метров. Бойцы российской армии заняли большие опорные пункты националистов киевского режима.
"Мы закрепились и наращиваем силы для штурма", — пишет портал.
Ранее в Пентагоне заявили, что Киеву без американской помощи придётся решать, какие города он в состоянии удерживать.
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