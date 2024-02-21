Российские войска подошли к населённому пункту Тёрны, готовится штурм

Российские войска вплотную подошли к населённому пункту Тёрны

Штурмовые подразделения Вооружённых сил России на утро сегодня, 21 февраля, на Краснолиманском фронте сделали мощный рывок.

Фото: flickr.com by The U.S. Army is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Об этом сообщает Telegram-канал Condottiero.

За ночь продвижение в стороны населённого пункта Тёрны составило 500 метров. Бойцы российской армии заняли большие опорные пункты националистов киевского режима.

"Мы закрепились и наращиваем силы для штурма", — пишет портал.

Ранее в Пентагоне заявили, что Киеву без американской помощи придётся решать, какие города он в состоянии удерживать.