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ФСБ задержала администратора антироссийского Telegram-канала из Читы. Его обвиняют в госизмене

ФСБ задержала жителя Читы, передававшего СБУ данные о российских военных

Силовые структуры

Федеральная служба безопасности задержала администратора Telegram-канала из Читы по подозрению в госизмене. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Забайкальскому краю.

ФСБ задержала жителя Читы, передававшего СБУ данные о российских военных
Фото: wikimedia.org by Rainerzufall1234 is licensed under Creative CommonsAttribution-Share Alike 4.0

Читинец был задержан при попытке выехать за границу — он планировал обратиться в посольство США для получения политического убежища.

В ведомстве рассказали, что через подконтрольный Службе безопасности Украины (СБУ) телеграм-канал мужчина осуществлял антироссийскую пропаганду и собирал персональные данные российских военных и их семей, чтобы передать их Украине.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России "Государственная измена".

Ранее Евросоюз согласовал 13-й пакет санкций против России.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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