ФСБ задержала администратора антироссийского Telegram-канала из Читы. Его обвиняют в госизмене

ФСБ задержала жителя Читы, передававшего СБУ данные о российских военных

Федеральная служба безопасности задержала администратора Telegram-канала из Читы по подозрению в госизмене. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Забайкальскому краю.

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Читинец был задержан при попытке выехать за границу — он планировал обратиться в посольство США для получения политического убежища.

В ведомстве рассказали, что через подконтрольный Службе безопасности Украины (СБУ) телеграм-канал мужчина осуществлял антироссийскую пропаганду и собирал персональные данные российских военных и их семей, чтобы передать их Украине.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России "Государственная измена".

Ранее Евросоюз согласовал 13-й пакет санкций против России.