ФСБ задержала администратора антироссийского Telegram-канала из Читы. Его обвиняют в госизмене

Федеральная служба безопасности задержала администратора Telegram-канала из Читы по подозрению в госизмене. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Забайкальскому краю.

Фото: wikimedia.org by Rainerzufall1234 is licensed under Creative CommonsAttribution-Share Alike 4.0