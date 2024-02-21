С начала СВО пропавшими без вести на Украине считаются 23 тыс. человек

С начала спецоперации пропавшими без вести на Украине считаются 23 тыс. человек.
Об этом сообщает доклад Международного комитета Красного Креста.
За два года Красный Крест получил более 115 тыс. обращений — через онлайн-формы, по телефону, лично или письмами — от семей в РФ и Украине, которые разыскивают пропавшую без вести родню.
В организации отметили, что уже смогли помочь 8 тыс. семьям получить данные о судьбе их пропавших родственников.
Большая часть пропавших без вести — это военнослужащие. Киевскому режиму выгодно считать пропавшими без вести убитых украинцев: семья тогда не получает "гробовые".
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