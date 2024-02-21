При штурме населённого пункта Победа на юге Марьинки российские бойцы подбили три украинских танка Leopard.
Об этом сообщает Telegram-канал Condottiero.
По информации портала, один танк после ремонта гусениц утащили в тыл. Остальные разбиты полностью.
Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты вывезли в польский город Жешув все танки Abrams когда-то переданные украинской армии. Экипажи этих машин пересадили на Т-64.
Напомним, ВС РФ освободили посёлок Победа на Донецком направлении.
Летом 2024 года Россия столкнется с "жарой тысячелетия" - это последствия Эль-Ниньо. Неистовая жара ударит по столице, мегаполисам, Кавказу и курортам юга РФ.