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При штурме Победы на юге Марьинки армия РФ подбила три танка "Леопард"

Силовые структуры

При штурме населённого пункта Победа на юге Марьинки российские бойцы подбили три украинских танка Leopard.

При штурме Победы на юге Марьинки армия РФ подбила три танка "Леопард"
Фото: https://t.me/yurasumy/9175

Об этом сообщает Telegram-канал Condottiero.

По информации портала, один танк после ремонта гусениц утащили в тыл. Остальные разбиты полностью.

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты вывезли в польский город Жешув все танки Abrams когда-то переданные украинской армии. Экипажи этих машин пересадили на Т-64.

Напомним, ВС РФ освободили посёлок Победа на Донецком направлении.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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