США вывезли в Польшу все танки "Абрамс" когда-то переданные ВСУ

При штурме Победы на юге Марьинки армия РФ подбила три танка "Леопард"

При штурме населённого пункта Победа на юге Марьинки российские бойцы подбили три украинских танка Leopard.

Фото: https://t.me/yurasumy/9175

Об этом сообщает Telegram-канал Condottiero.

По информации портала, один танк после ремонта гусениц утащили в тыл. Остальные разбиты полностью.

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты вывезли в польский город Жешув все танки Abrams когда-то переданные украинской армии. Экипажи этих машин пересадили на Т-64.

Напомним, ВС РФ освободили посёлок Победа на Донецком направлении.