У Авдеевки российские разведчики уничтожают пехоту и технику Вооружённых сил Украины.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
На фланге недавно освобождённого города продолжаются активные боевые действия за населённые пункты Невельское и Первомайское.
Бойцы российской армии выявляют и уничтожают личный состав и бронетехнику армии Украины, а после этого берут штурмом опорники, двигаясь только вперёд.
Ранее сообщалось, что при штурме посёлка Победа на юге Марьинки российская армия подбила три танка Leopard.
Летом 2024 года Россия столкнется с "жарой тысячелетия" - это последствия Эль-Ниньо. Неистовая жара ударит по столице, мегаполисам, Кавказу и курортам юга РФ.