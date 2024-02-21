У Авдеевки русские разведчики уничтожают пехоту и технику украинской армии

У Авдеевки разведка армии России уничтожает пехоту и технику ВСУ

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У Авдеевки российские разведчики уничтожают пехоту и технику Вооружённых сил Украины.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Кель is licensed under Attribution 4.0 Licence

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

На фланге недавно освобождённого города продолжаются активные боевые действия за населённые пункты Невельское и Первомайское.

Бойцы российской армии выявляют и уничтожают личный состав и бронетехнику армии Украины, а после этого берут штурмом опорники, двигаясь только вперёд.

Ранее сообщалось, что при штурме посёлка Победа на юге Марьинки российская армия подбила три танка Leopard.