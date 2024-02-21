ВСУ срочно стали перебрасывать войска из Краматорска и Днепра в Купянск

На Купянском направлении армия Украины в срочном порядке стала перебрасывать из Днепропетровска и Краматорска живую силу и боевую технику трёх бригад в Купянск.
Об этом сообщает Telegram-канал Condottiero.
В Купянске узловом ВСУ сформировали штаб по эвакуации. И всё указывает на попытку врага организовать контратакующие действия в направлении Кисловки и Синьковки.
Правда, с оперативными резервами у националистов так же плохо.
"Купянск падёт быстрее Авдеевки. Если динамика боевых действий ВС РФ будет сохранена, то можно говорить о начале мая этого года", — подытожил портал.
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