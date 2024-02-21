ВСУ срочно стали перебрасывать войска из Краматорска и Днепра в Купянск

ВСУ срочно перебрасывают войска из Краматорска и Днепропетровска в Купянск

На Купянском направлении армия Украины в срочном порядке стала перебрасывать из Днепропетровска и Краматорска живую силу и боевую технику трёх бригад в Купянск.

Фото: https://photobuildings.com/photo/91081/

Об этом сообщает Telegram-канал Condottiero.

В Купянске узловом ВСУ сформировали штаб по эвакуации. И всё указывает на попытку врага организовать контратакующие действия в направлении Кисловки и Синьковки.

Правда, с оперативными резервами у националистов так же плохо.