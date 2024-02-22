Водитель автобуса в Херсонской области спас пассажиров от прямого попадания украинского дрона со взрывчаткой

В Херсонской области ВСУ атаковали пассажирский автобус FPV-дроном

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

В Херсонской области украинские военные попытались взорвать автобус ударом FPV-дрона.

Фото: rotorjunkies.de by Clicklabs is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Атака случилась на трассе Новая Каховка — Тополёвка. В автобус с людьми украинские боевики направили FPV-дрон. Водитель свернул так, чтобы беспилотник взорвался снаружи, но, несмотря на это, он сам и одна из пассажирок были ранены.

Губернатор региона Владимир Сальдо уточнил в своём телеграм-канале, что медики оказали помощь водителю на месте случившегося, а женщину доставили в больницу. Всего за минувшие сутки ВСУ обстреляли область более чем 50-ю ракетами и запустили несколько беспилотников, начинённых бомбами.

Напомним, накануне в украинских телеграм-каналах запустили "утку" о гибели Владимира Сальдо. Как сообщал военный блогер Юрий Подоляка, политик сам ему скинул ссылку на эту новость. Подробнее об этом читайте в материале "Правды.ру".