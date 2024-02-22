Портал "Российское казачество" рассказал о вкладе казаков в достижение целей СВО

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В преддверии праздника 23 февраля портал "Российское казачество" рассказывает о вкладе казаков в достижение целей специальной военной операции.

Более 27 тысяч казаков уже приняли участие в СВО.

Они участвовали

в боях за Бахмут,

освобождении Лисичанска, Золотого и Камышевахи,

штурме Красного Лимана,

удержании Кинбурнской косы

и многих других военных действиях.