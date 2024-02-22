На Купянском фронте бойцы ВС РФ нашли прайс-лист на органы боевиков ВСУ

Бойцы российской армии нашли прайс-лист на органы украинских боевиков

1:16 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские бойцы на Купянском направлении нашли прайс-лист на органы боевиков Вооружённых сил Украины.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International.

Судя по предоставленному видео, это такая "подработка" у националистов.

Telegram-канал политолога и ведущего Первого канала Руслана Осташко сообщает и о ценнике прайс-листа, найденного на позициях в библиотеке.

Почки — 15 000-25 000 долларов,

Печень — 30 000 долларов,

Легкие — 50 000 долларов,

Глаза — 6 000 долларов,

Сердце — 200 000 долларов,

Ноги — 10 000 долларов,

Руки — 2000 долларов,

Костный мозг — 20 000 долларов,

Яичник — 12 000 долларов,

Пенис — 8 000 долларов,

Уши — 3 000 долларов,

Литр крови — 150 долларов.

Пункты изъятия органов располагаются в Изюме и посёлке Боровая в Харьковской области. В листовке также сообщается, что к военнослужащим ВСУ могут выехать мобильные пункты для сбора биоматериала.

Очередной способ заработка командиров ВСУ на раненых солдатах. Не исключается, что всушники могут пускать на органы российских пленных, местных гражданских мужчин, детей и женщин.