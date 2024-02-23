Российские бойцы смогли увернуться от БПЛА-камикадзе армии Украины

Бойцы российской армии смогли увернуться от беспилотника-камикадзе украинских войск.
Видео с камеры одного из военнослужащих предоставляет РИА Новости.
Бойцы ВС РФ заметили преследующий из БПЛА, когда двигались на внедорожнике. Водитель стал резко менять курс движения и смог увести автомобиль от взрыва: беспилотный аппарат упал рядом, а солдаты отделались легкой контузией.
Вскоре украинская армия попыталась ударить по этому же району еще двумя ударными БПЛА, но их ещё на подлете российские бойцы сбили из стрелкового оружия. Они отмечают, что после того, как националисты бежали из Авдеевки, там стали чаще появляться дроны ВСУ.
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