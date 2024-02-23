Украина готовит новое контрнаступление для "преимущества" в Чёрном море

Вооружённые силы Украины готовят новое наступление, цель которого — развитие успеха в Чёрном море.
Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Он отметил, что "Россию ждут сюрпризы", правда, это будет, если Незалежной предоставят новую помощь. Также он подчеркнул, что не хочет заключения новых соглашений, подобных "Минску 2".
"Мы не хотим повторять минские соглашения, но о другой части нашей территории. Мы не верим в новые замороженные конфликты", — в интервью Fox News заявил Зеленский.
Тогда ему придется выбирать очередной город для сдачи, комментирует ситуацию политолог и журналист Руслан Осташко.
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