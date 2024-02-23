После потери Авдеевки националисты ВСУ полностью оставили Степовое

После потери Авдеевки армия Украины полностью оставила Степовое

0:39 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

После потери Авдеевки армия Украины полностью оставила село Степовое.

Фото: z.mil.ru by Пресс-служба Минобороны России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Об этом сообщает Telegram-канал "Военная хроника"

Также оставлены близлежащие лесопосадки, после чего националисты откатились на другие рубежи. Позиции бандеровцев вокруг Степового были разбиты полностью. Следующей линией обороны с позициями для частей ВСУ станут два соседних населённых пункта — Семёновка и Бердычи.

Такое бегство боевиков ВСУ свидетельствует о том, что спрямление линии фронта начнётся раньше, а значит, времени на подготовку позиций у украинской армии останется немного.