После потери Авдеевки армия Украины полностью оставила село Степовое.
Об этом сообщает Telegram-канал "Военная хроника"
Также оставлены близлежащие лесопосадки, после чего националисты откатились на другие рубежи. Позиции бандеровцев вокруг Степового были разбиты полностью. Следующей линией обороны с позициями для частей ВСУ станут два соседних населённых пункта — Семёновка и Бердычи.
Такое бегство боевиков ВСУ свидетельствует о том, что спрямление линии фронта начнётся раньше, а значит, времени на подготовку позиций у украинской армии останется немного.
Пенсионерка из Канады плохо себя чувствовала из-за лишнего веса и сбросила 31 килограмм благодаря кето-диете