Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стали известны напитки, вызывающие обезвоживание
Шикарные многолетники для любого сада
Причины, по которым ботокс рассасывается быстрее обычного
В прокуратуре Нидерландов отказались выполнить условие Промеса, который был согласен дать показания в суде
Стали известны подробности об убийстве летчика Кузьминова
Китай отреагировал на санкции Великобритании против России
BILD: Армия России установила контроль над селом Степовое к западу от Авдеевки
Иностранный наёмник ВСУ рассказал о причинах падения Авдеевки
Игорь Кимаковский: "В числе военнопленных, взятых в Авдеевке, есть женщины"
После потери Авдеевки националисты ВСУ полностью оставили Степовое

После потери Авдеевки армия Украины полностью оставила Степовое

0:39
Силовые структуры

После потери Авдеевки армия Украины полностью оставила село Степовое.

После потери Авдеевки армия Украины полностью оставила Степовое
Фото: z.mil.ru by Пресс-служба Минобороны России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Об этом сообщает Telegram-канал "Военная хроника"

Также оставлены близлежащие лесопосадки, после чего националисты откатились на другие рубежи. Позиции бандеровцев вокруг Степового были разбиты полностью. Следующей линией обороны с позициями для частей ВСУ станут два соседних населённых пункта — Семёновка и Бердычи.

Такое бегство боевиков ВСУ свидетельствует о том, что спрямление линии фронта начнётся раньше, а значит, времени на подготовку позиций у украинской армии останется немного.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
69-летняя пенсионерка из Канады после просмотра телевизора решила попробовать кето-диету и похудела на 31 килограмм

Пенсионерка из Канады плохо себя чувствовала из-за лишнего веса и сбросила 31 килограмм благодаря кето-диете

В Канаде пенсионерка похудела на 31 килограмм благодаря кето-диете
Сорт томатов "Гаспачо"
Соберёте 5 кг помидоров с 1 кв.метра: этот сорт томатов удивит урожайностью - не надо пасынковать, идеален для консервирования
Фикус будет радовать тёмно-зелёной листвой: следуйте этим советам
Защищаем клубнику от вредных насекомых и болезней
ВСУ не успевают сделать линии обороны на новых рубежах после бегства из Авдеевки Дмитрий Плотников Военные расходы становятся дорогим бизнесом в Израиле Михаил Плисюк Шольц получит карт-бланш от Бундестага на поставку Taurus Украине, но решит сам Любовь Степушова
Медведев осудил реакцию вдовы Навального* на его смерть
Обозлённый на Трампа Байден набросился на Путина с недопустимыми оскорблениями
Чудом выжили: российские бойцы войск "Центр" ушли на багги от дрона ВСУ в Авдеевке
Чудом выжили: российские бойцы войск "Центр" ушли на багги от дрона ВСУ в Авдеевке
Последние материалы
Трихолог — о том, почему зимой кожа головы становится сухой, и что с этим делать
Аллерголог Мальцева назвала негативные последствия переедания моркови
У мужчины проникшего на авиабазу при задержании были найдены поддельные документы
Армия России начала штурм Красногоровки под Марьинкой в ДНР
После потери Авдеевки армия Украины полностью оставила Степовое
Ученые из США и Бельгии обнаружили вред от бумажных трубочек для экологии
Игорь Мосийчук* отреагировал на нецензурные нашивки ВСУ о командирах
Как запечь свеклу целиком
Аргемона - прекрасный неприхотливый цветок для вашего сада
МИД России ответил на новый «пакет» санкций Евросоюза
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников