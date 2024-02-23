23 февраля стало известно об активной подготовке Вооруженных Сил России к штурму позиций ВСУ в Красногоровке

Армия России начала штурм Красногоровки под Марьинкой в ДНР

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российские военные начали штурм города Красногоровка, расположенного в нескольких километрах к северу от Марьинки в Донецкой Народной Республике. Информацию об этом сообщает ряд российских Telegram-каналов, в том числе "Военная хроника".

Фото: z.mil.ru by Unknown author is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

23 февраля поступила информация об активной артиллерийской работе со стороны российских вооруженных сил по позициям Вооруженных Сил Украины в Красногоровке.

Штурмовые группы Российской Федерации приступили к активным действиям на южных окраинах населенного пункта. Эксперты отмечают, что с увеличением контроля российских сил над южным флангом Марьинки и давлением на запад в сторону Курахово продвижение в Красногоровку может повлечь за собой снижение обстрелов Донецка со стороны ВСУ.