23 февраля стало известно об активной подготовке Вооруженных Сил России к штурму позиций ВСУ в Красногоровке

Российские военные начали штурм города Красногоровка, расположенного в нескольких километрах к северу от Марьинки в Донецкой Народной Республике. Информацию об этом сообщает ряд российских Telegram-каналов, в том числе "Военная хроника".
23 февраля поступила информация об активной артиллерийской работе со стороны российских вооруженных сил по позициям Вооруженных Сил Украины в Красногоровке.
Штурмовые группы Российской Федерации приступили к активным действиям на южных окраинах населенного пункта. Эксперты отмечают, что с увеличением контроля российских сил над южным флангом Марьинки и давлением на запад в сторону Курахово продвижение в Красногоровку может повлечь за собой снижение обстрелов Донецка со стороны ВСУ.
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