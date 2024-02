В НАТО сделали прогноз о сроках нового контрнаступления ВСУ

В New York Times появилась публикация о том, что Незалежная в лучшем случае может попытаться предпринять новое контрнаступление в 2025 году. Об этом газета сообщила, опираясь на источники в НАТО.

