В НАТО сделали прогноз о сроках нового контрнаступления ВСУ

NYT: в НАТО заявили, что Киев начнёт новое контрнаступление не ранее 2025 года

В New York Times появилась публикация о том, что Незалежная в лучшем случае может попытаться предпринять новое контрнаступление в 2025 году. Об этом газета сообщила, опираясь на источники в НАТО.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"В лучшем случае Украина использует 2024 год для обороны, восстановления и попытки нового контрнаступа в следующем году", — полагают обозреватели.

На фоне этого, глава киевского режима пообещал "сюрпризы", которые удивят армию России. Украинский лидер признал, что даже обороняться против ВС РФ — трудная задача и вызов, поскольку силы двух стран не равны. Военные эксперты считают, что у ВСУ мало средств для нового наступления и оно будет намного слабее летней кампании, если произойдёт в ближайшее время.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что поставки вооружения из Запада и ввод в бой командованием ВСУ стратегических резервов не изменят ситуацию на поле боя.