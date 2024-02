Боевики ВСУ попали в котёл в Ласточкино, идёт зачистка, враг бросает в контратаку ССО на Bradley

Боевики украинских подразделений попали в котёл в населённом пункте Ласточкино под Авдеевкой.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic