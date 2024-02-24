Боевики украинских подразделений попали в котёл в населённом пункте Ласточкино под Авдеевкой.
На данный момент идёт зачистка, ВСУ бросают в контратаку спецотряды на американских боевых машинах пехоты Bradley
"Благодаря тому, что наши накануне заняли значительную часть Северного, российская армия одновременными ударами с юга, севера и востока смогла взять в клещи Ласточкино", — цитирует портал бойцов с мест.
Также сообщается, что сегодня ночью штурмовики ВС РФ зашли на окраины посёлка со всех сторон.
Националисты пытаются контратаковать, закидывая части ССО, но все контратаки бандеровцев отбиты, ВСУ уничтожаются и в ближнем бою русскими пехотинцами, и точными ударами артиллеристов армии России
Астры, флоксы и ещё ряд растений подойдёт для занятых дачников.