Боевики ВСУ попали в котёл в Ласточкино, идёт зачистка, враг бросает в контратаку ССО на Bradley

ВСУ попали в котёл в Ласточкино, идёт зачистка, враг бросает в контратаку ССО

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Боевики украинских подразделений попали в котёл в населённом пункте Ласточкино под Авдеевкой.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

На данный момент идёт зачистка, ВСУ бросают в контратаку спецотряды на американских боевых машинах пехоты Bradley

"Благодаря тому, что наши накануне заняли значительную часть Северного, российская армия одновременными ударами с юга, севера и востока смогла взять в клещи Ласточкино", — цитирует портал бойцов с мест.

Также сообщается, что сегодня ночью штурмовики ВС РФ зашли на окраины посёлка со всех сторон.

Националисты пытаются контратаковать, закидывая части ССО, но все контратаки бандеровцев отбиты, ВСУ уничтожаются и в ближнем бою русскими пехотинцами, и точными ударами артиллеристов армии России