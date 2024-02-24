Подразделения 11-й бригады ВДВ и 150-й мсд Южного военного округа на фланге Артёмовска при мощной поддержке артиллеристов, ВКС РФ и боевых БПЛА, прорвав украинскую оборону, продолжают штурм н. п. Красное.
Ранее армия России заняла с десяток опорных пунктов ВСУ в лесопосадках и вынудили националистов бежать в само село.
В ходе атак штурмовые части выбили неприятеля с первых двух улиц и закрепились. Бандеровцы перебрасывают сюда резервы на бронетехнике и пытаются атаковать в ответ.
На ВСУ постоянно оказывают огневое воздействие артиллеристы, танки и ударные дроны.
"В Красном продолжаются тяжёлые бои. Русские проводят штурмовые действия вдоль улицы Садовая в северном направлении и предпринимают попытки зайти на улицу Схидна в районе её пересечения с улицей Шоссейная", — подтвердили украинские военные аналитикию
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