Десант и пехота РФ штурмуют Красное, закрепившись в селе под Артёмовском

Десант и пехота РФ штурмуют посёлок Красное под Артёмовском

Подразделения 11-й бригады ВДВ и 150-й мсд Южного военного округа на фланге Артёмовска при мощной поддержке артиллеристов, ВКС РФ и боевых БПЛА, прорвав украинскую оборону, продолжают штурм н. п. Красное.

Фото: Вадим Савицкий

Ранее армия России заняла с десяток опорных пунктов ВСУ в лесопосадках и вынудили националистов бежать в само село.

В ходе атак штурмовые части выбили неприятеля с первых двух улиц и закрепились. Бандеровцы перебрасывают сюда резервы на бронетехнике и пытаются атаковать в ответ.

На ВСУ постоянно оказывают огневое воздействие артиллеристы, танки и ударные дроны.