Украинская армия подняла свою боевую авиацию и попыталась атаковать Крым.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Две авиационные ракеты были сбиты над Чёрным морем силами противовоздушной обороны России, подтвердили в Министерстве обороны России.
Перед этим информплощадки Республики Крым писали об уничтожении натовских ракет Storm Shadow.
Сигнал ракетной опасности на полуострове длился час.
Исследование, проведенное под ледниковым панцирем Восточной Антарктиды, выявило фрагменты древнего речного ландшафта.