Киев двумя ракетами с самолётов попытался атаковать Крым

Украина подняла боевую авиацию и пыталась атаковать Крым

Украинская армия подняла свою боевую авиацию и попыталась атаковать Крым.

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Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Две авиационные ракеты были сбиты над Чёрным морем силами противовоздушной обороны России, подтвердили в Министерстве обороны России.

Перед этим информплощадки Республики Крым писали об уничтожении натовских ракет Storm Shadow.

Сигнал ракетной опасности на полуострове длился час.